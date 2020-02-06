Кака считает, что Неймар может выиграть «Золотой мяч» в 2020 году

Бывший полузащитник сборной Бразилии Кака считает, что у его соотечественника, форварда «ПСЖ» Неймара есть шансы завоевать «Золотой мяч» в нынешнем году.

— Вы стали последним бразильцем, который выиграл «Золотой мяч» (в 2007 году). Может ли Неймар достичь этого в нынешнем сезоне?

— На мой взгляд, да. Он один из лучших игроков мира, в этом нет сомнений. Ему нужно завоевать все клубные трофеи в нынешнем сезоне и стать одним из главных героев этих успехов. Если «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов, то он, вероятно, станет обладателем «Золотого мяча», — сказал Кака в интервью AFP.

28-летний Неймар в текущем сезоне провел 18 матчей за «ПСЖ» и забил 15 мячей при 10 голевых передачах.