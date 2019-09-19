Кака рад, что Неймар не ушел из «ПСЖ»

Бывший полузащитник «Милана» и сборной Бразилии Кака поделился мнением о форварде «ПСЖ» Неймаре. Летом нападающий пытался вернуться в «Барселону», также шла речь о его переходе в «Реал». Но в итоге трансфер форварда не состоялся — он остался во французском клубе.

— Думаю, для Неймара хорошо, что он остался в «ПСЖ», — цитирует Sky Sports Кака. — Это хорошо как для него, так и для клуба. «ПСЖ» старается построить отличную команду, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Неймар может быть лидером, это будет отличный год для него".

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