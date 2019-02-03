Как восстанавливается Неймар. Видео

Нападающий "ПСЖ" Неймар восстанавливается после травмы 5-плюсневой кости правой ноги. Футболист пропустит около 10 недель.

В сети появилось видео с восстановительной тренировки бразильца. На данный момент он передвигается на костылях.

Напомним, что бразильский форвард получил повреждение 23 января в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбура"​ (2:0). Первоначальные тесты показали, что у Неймара форварда редицив травмы пятой плюсневой кости правой ноги, перелом которой он получил в феврале прошлого года.

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