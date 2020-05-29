«Как идиоты?». Завтрашняя обложка L'Equipe против остановки сезона во Франции
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Завтрашний номер французского футбольного журнала L'Equipe будет посвящен возобновлению сезона-2019/20 в Европе. Ранее чемпионат Франции был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
«Как идиоты?» — гласит фраза на обложке.
Tomorrow's L'?quipe: «Like Idiots?» pic.twitter.com/1SJljKF2ZH— Get French Football News (@GFFN) May 28, 2020
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020 и возвращение
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