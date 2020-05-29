Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

«Как идиоты?». Завтрашняя обложка L'Equipe против остановки сезона во Франции

00:37

Завтрашний номер французского футбольного журнала L'Equipe будет посвящен возобновлению сезона-2019/20 в Европе. Ранее чемпионат Франции был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

«Как идиоты?» — гласит фраза на обложке.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020 и возвращение




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир