«Как идиоты?». Завтрашняя обложка L'Equipe против остановки сезона во Франции

Завтрашний номер французского футбольного журнала L'Equipe будет посвящен возобновлению сезона-2019/20 в Европе. Ранее чемпионат Франции был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

«Как идиоты?» — гласит фраза на обложке.