Кафу считает, что с Месси «ПСЖ» станет непобедимым

Экс-защитник сборной Бразилии Кафу прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Лионеля Месси из «Барселоны» в «ПСЖ». У аргентинца в конце сезона заканчивается контракт с каталонцами.

— Если бы Месси перешел в «ПСЖ», он с Неймаром и Мбаппе составил очень сильное трио, — цитирует L'Equipe Кафу. — «ПСЖ» доставил бы много проблем многим клубам. Месси — это феномен. Месси играет в самый привлекательный футбол в мире. С ним, талантом Неймара и Мбаппе «ПСЖ» был бы практически непобедим.