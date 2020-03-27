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Кафу: «Никто не сравнится с Неймаром, даже Месси, хоть я его и очень люблю»

11:28
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Бывший защитник сборной Бразилии Кафу сравнил нападающего «ПСЖ» Неймара с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

— Никто не сравнится с Неймаром в мастерстве, — приводит Mundo Deportivo слова Кафу. — Даже Месси, хоть я его и очень люблю. Неймар способен делать разницу на футбольном поле, он должен брать на себя ответственность. Он — надежда Бразилии. Неймар способен оставить 8 соперников за спиной. Это и дает команде дополнительное пространство, и доказывает, что Неймар — футболист внеземного масштаба.

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