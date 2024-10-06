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Кафанов заявил, что у Медведева увеличились шансы в конкуренции с Доннаруммой в «ПСЖ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал конкуренцию российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова с Джанлуиджи Доннаруммой.

«Думаю, шансы увеличились в этой конкуренции. Но она не состоит из одного матча или двух, она будет постоянной, но после этих ошибок шансы Матвея стать основным вратарем увеличились», — цитирует Кафанова ТАСС.

В июне 2024 года Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 миллионов евро. В этом сезоне за клуб из Парижа россиянин провел три матча во всех турнирах, один из которых голкипер отыграл на ноль.

1 октября «ПСЖ» на выезде проиграл лондонскому «Арсеналу» (0:2) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Доннарумма допустил ошибки во время обоих голов лондонцев.

Источник: ТАСС
Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
Теннис
Виталий Кафанов
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