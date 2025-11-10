Футбол
Кафанов: «Думаю, у «ПСЖ» есть опасения, что Сафонов вытеснит Шевалье»

Артем Бухаев
Корреспондент

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал игру голкипера «ПСЖ» Люки Шевалье.

«Он не лучший. Он играет не без помарок, тоже делает ошибки, как и все вратари. Хочется, чтобы Матвею ему дали 2-3 игры, чтобы он почувствовал игровой ритм. Тогда, думаю, он встанет надолго.

Есть ли у «ПСЖ» опасения, что Сафонов вытеснит Шевалье? Думаю, да, потому что он стоит 40 миллионов. Сафонов хочет играть, но он понимает, что вратарь только один. У Матвея просто сложилась карьера, что он всегда был первым. Но большие вратари всегда переживали такие периоды и выходили из них сильнее.

У Матвея до этого все шло очень гладко, и в такой ситуации оказался впервые. Но он должен это пройти и стать более сильным вратарем. Был ли недоволен Сафоновым за слова об игровом времени? Он ничего плохого не сказал, возможно, тренеры не так поняли. Он просто хочет играть», — сказал Кафанов.

В сезоне-2025/26 26-летний Сафонов не провел ни один официальный матч за «ПСЖ». На счету 24-летнего Шевалье 17 игр, 7 из которых он отстоял на ноль.

Люка Шевалье
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Виталий Кафанов
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Латвия может лишиться этапов Кубка мира из-за невыдачи виз спортсменам из России
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Барселона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Байер»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Ньюкасл» — «Атлетик»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Челси»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Сафонов, Головин и Миранчук — в стартовом составе сборной России на матч с Перу
«Шанхай Дрэгонс» опубликовал шуточный состав сборной России по футболу на матч с Перу
Россия — Перу: онлайн-трансляция игры
Ветеран Великой Отечественной войны нанесет первый удар в матче Россия — Перу
Почитают шаманов, дарят трусы на Новый год, едят морских свинок и ... кошек. 13 фактов о Перу
Карпин: «Для меня не будет проблемой, если узнаю, что футболист употребляет жевательный табак»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Vyacheslav

    Сафонова изначально брали вторым вратарём, быть первым он при Доннарумме не доказал. Взяли нового вратаря первым номером, Сафонов как и планировали второй. Всё закономерно. Ещё посидит и будет твёрдый статус второго вратаря для всех. Он и в сборной пропустил во всех последних матчах, где играл. Очень хотел в Европу, ну и получил за чем ехал. Непонятно сколько ещё будут вызывать в сборную не играющего вратаря и считать первым номером. Не играть особенно пагубно именно для вратарей.

    11.11.2025

  • rashton22

    Смешной.Кто такой Кафанов, он что, супер вратарь был или тренер? Откуда он в сборной?

    11.11.2025

  • КубаньКраснодар

    Авторитетное мнение. В Европе нужно доказывать и на тренировках тоже,что ты лучший. Изначально его покупали как сменщика,ничего не поменялось,вот и всё.

    10.11.2025

  • Андрей

    кафаноф думаю у меня есть опасения что я алкоголик

    10.11.2025

  • Степочкин

    Сафонов что шаннтажирует чем-то, угрожает ПСЖ ? Какие опасенния? Оба пренадлежат ПСЖ, который хочет на лавку сажает, хочет вообще в дубль или на продажу. Хозяин-барин.

    10.11.2025

  • rustov

    «Думаю, у «ПСЖ» есть опасения, что Сафонов вытеснит Шевалье». Что за дурацкая формулировка? ПСЖ сам себе враг?

    10.11.2025

    • Дешам подтвердил, что получал предложения из Саудовской Аравии

    Месси: «Время в «ПСЖ» не было приятным — я не получал удовольствия от того, что делал»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ПСЖ 12 8 3 1 24-11 27
    2
    		 Марсель 12 8 1 3 28-11 25
    3
    		 Ланс 12 8 1 3 21-11 25
    4
    		 Страсбур 12 7 1 4 24-16 22
    5
    		 Лилль 12 6 2 4 23-15 20
    6
    		 Монако 12 6 2 4 24-21 20
    7
    		 Лион 12 6 2 4 18-15 20
    8
    		 Ренн 12 4 6 2 19-17 18
    9
    		 Ницца 12 5 2 5 17-18 17
    10
    		 Тулуза 12 4 4 4 18-16 16
    11
    		 Париж 12 4 2 6 18-21 14
    12
    		 Гавр 12 3 5 4 13-17 14
    13
    		 Анже 12 3 4 5 10-15 13
    14
    		 Метц 12 3 2 7 12-27 11
    15
    		 Брест 12 2 4 6 14-21 10
    16
    		 Нант 12 2 4 6 11-18 10
    17
    		 Лорьян 12 2 4 6 14-26 10
    18
    		 Осер 12 2 1 9 7-19 7
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    21.11 22:45 Ницца – Марсель - : -
    22.11 19:00 Ланс – Страсбур - : -
    22.11 21:00 Ренн – Монако - : -
    22.11 23:05 ПСЖ – Гавр - : -
    23.11 17:00 Осер – Лион - : -
    23.11 19:15 Брест – Метц - : -
    23.11 19:15 Нант – Лорьян - : -
    23.11 19:15 Тулуза – Анже - : -
    23.11 22:45 Лилль – Париж - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Хоакин Паникелли
    Хоакин Паникелли

    Страсбур

    		 9
    Мэйсон Гринвуд
    Мэйсон Гринвуд

    Марсель

    		 8
    Эстебан Леполь
    Эстебан Леполь

    Ренн

    		 8
    П
    Витор Феррейра Витинья
    Витор Феррейра Витинья

    ПСЖ

    		 6
    Валентин Барко
    Валентин Барко

    Страсбур

    		 4
    Илан Кеббаль
    Илан Кеббаль

    Париж

    		 4
    И К Ж
    Садибу Сане
    Садибу Сане

    Метц

    		 5 2 1
    Махди Камара
    Махди Камара

    Ренн

    		 10 1 3
    Отавио
    Отавио

    Париж

    		 10 1 3
    Вся статистика

