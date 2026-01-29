Кафанов о Сафонове: «Думаю, теперь у тренеров «ПСЖ» нет сомнений, что Матвей по-прежнему основной вратарь»
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал игру голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с английским «Ньюкаслом» (1:1).
Эта игра стала для Сафонова первой после перелома руки, полученного 17 декабря в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, пенальти — 2:1). Тогда россиянин отразил четыре 11-метровых подряд в послематчевой серии.
«Получилось так, как мы и предполагали, что месяц уйдет на восстановление. И Матвею будет достаточно одной недели, чтобы получить место в основном составе. Матч с «Ньюкаслом» был важным с точки зрения психологии для Матвея, потому что месяц он не был задействован в тренировках как вратарь. И было непонятно, доверят ли ему тренеры пост номер один сразу в матче Лиги чемпионов.
Думаю, сыграло роль, что Сафонов очень ярко провел прошедшие встречи, а Шевалье выглядел неубедительно в тот период, когда Матвей залечивал травму. Этот матч должен был доказать, что Сафонов по-прежнему остается основным голкипером «ПСЖ». И он блестяще с этой задачей справился. Матвей отыграл очень уверенно и в концовке матча спас свою команду от поражения. Думаю, что теперь у тренеров нет сомнений, что Матвей Сафонов по-прежнему основной вратарь», — сказал Кафанов.
В матче с «Ньюкаслом» 26-летний Сафонов отразил 3 из 4 ударов соперника в створ ворот. В сезоне-2025/26 россиянин принял участие в 5 играх «ПСЖ» во всех турнирах, пропустил 4 гола и 2 раза отыграл на ноль.
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|И
|В
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|О
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1
|ПСЖ
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2
|Ланс
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|0-0
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3
|Лилль
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|0-0
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4
|Лион
|0
|0
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|0-0
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5
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Монако
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Страсбур
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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9
|Тулуза
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Париж
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ле Ман
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.08
|21:45
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|18:15
|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|21:45
|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
|21:45
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|21:45
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|21:45
|Труа – Париж
|- : -
|23.08
|16:00
|Анже – Лилль
|- : -
|23.08
|18:15
|Гавр – Монако
|- : -
|23.08
|21:45
|ПСЖ – Ренн
|- : -