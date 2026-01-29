Кафанов о Сафонове: «Думаю, теперь у тренеров «ПСЖ» нет сомнений, что Матвей по-прежнему основной вратарь»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал игру голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с английским «Ньюкаслом» (1:1).

Эта игра стала для Сафонова первой после перелома руки, полученного 17 декабря в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, пенальти — 2:1). Тогда россиянин отразил четыре 11-метровых подряд в послематчевой серии.

«Получилось так, как мы и предполагали, что месяц уйдет на восстановление. И Матвею будет достаточно одной недели, чтобы получить место в основном составе. Матч с «Ньюкаслом» был важным с точки зрения психологии для Матвея, потому что месяц он не был задействован в тренировках как вратарь. И было непонятно, доверят ли ему тренеры пост номер один сразу в матче Лиги чемпионов.

Думаю, сыграло роль, что Сафонов очень ярко провел прошедшие встречи, а Шевалье выглядел неубедительно в тот период, когда Матвей залечивал травму. Этот матч должен был доказать, что Сафонов по-прежнему остается основным голкипером «ПСЖ». И он блестяще с этой задачей справился. Матвей отыграл очень уверенно и в концовке матча спас свою команду от поражения. Думаю, что теперь у тренеров нет сомнений, что Матвей Сафонов по-прежнему основной вратарь», — сказал Кафанов.

В матче с «Ньюкаслом» 26-летний Сафонов отразил 3 из 4 ударов соперника в створ ворот. В сезоне-2025/26 россиянин принял участие в 5 играх «ПСЖ» во всех турнирах, пропустил 4 гола и 2 раза отыграл на ноль.