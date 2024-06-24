Кафанов считает, что Сафонов готов быть первым номером «ПСЖ»
Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов отреагировал на переход голкипера Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».
«Готов ли Сафонов быть первым номером «ПСЖ»? Да, он готов. Вопрос в другом: сколько времени у него уйдет на адаптацию. За спиной у Доннаруммы большой опыт игры в чемпионатах Италии и Франции, где уровень выше, чем в России. Сюда можно добавить опыт игры в чемпионатах Европы и мира. Так что маловероятно, что Матвей приедет в «ПСЖ» и сразу станет основным», — цитирует Кафанова «РБ Спорт».
14 июня парижане объявили о переходе 25-летнего голкипера. Контракт футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2029 года. Ранее он выступал за «Краснодар».
В сезоне-2023/24 Сафонов провел 30 игр за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 голов и 11 раз сохранив ворота команды в неприкосновенности.
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1
|ПСЖ
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2
|Монако
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3
|Брест
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|0-0
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4
|Лилль
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|0-0
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5
|Ницца
|0
|0
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6
|Лион
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|0-0
|0
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7
|Ланс
|0
|0
|0
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|0-0
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8
|Марсель
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|0
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9
|Реймс
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|0
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|0-0
|0
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10
|Ренн
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|0
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|0-0
|0
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11
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Страсбур
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Анже
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Сент-Этьен
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|0
|0-0
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|18.08
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Анже – Ланс
|- : -
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Осер – Ницца
|- : -
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Брест – Марсель
|- : -
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Гавр – ПСЖ
|- : -
|18.08
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Монако – Сент-Этьен
|- : -
|18.08
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Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
|00:00
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Реймс – Лилль
|- : -
|18.08
|00:00
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Ренн – Лион
|- : -
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Тулуза – Нант
|- : -