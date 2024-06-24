Кафанов считает, что Сафонов готов быть первым номером «ПСЖ»

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов отреагировал на переход голкипера Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

«Готов ли Сафонов быть первым номером «ПСЖ»? Да, он готов. Вопрос в другом: сколько времени у него уйдет на адаптацию. За спиной у Доннаруммы большой опыт игры в чемпионатах Италии и Франции, где уровень выше, чем в России. Сюда можно добавить опыт игры в чемпионатах Европы и мира. Так что маловероятно, что Матвей приедет в «ПСЖ» и сразу станет основным», — цитирует Кафанова «РБ Спорт».

14 июня парижане объявили о переходе 25-летнего голкипера. Контракт футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2029 года. Ранее он выступал за «Краснодар».

В сезоне-2023/24 Сафонов провел 30 игр за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 голов и 11 раз сохранив ворота команды в неприкосновенности.