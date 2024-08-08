Кафанов — о Сафонове с Худяковым: «Картины не испортили»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в комментарии для «СЭ» разобрал эпизоды с пропущенными мячами российских вратарей Матвея Сафонова и Даниила Худякова в товарищеском матче между «ПСЖ» и «Штурмом» (2:2).

— Вообще на вратарях ничего не должно сказываться. У них характер сильный. Конечно, неприятно пропускать мячи. Каждый голкипер хочет в любом матче оставить свои ворота в неприкосновенности. С другой стороны, надо понимать, какие это голы. Первый в ворота Матвея — ошибка защитника, второй оказался очень сложным для вратаря. Если говорить про Даниила, наверное, в моменте с первым пропущенным мячом он мог сыграть лучше. Но в целом, скажем так, картины не испортили. Пусть лучше в товарищеских матчах залетят эти голы, чем в официальных, — сказал Кафанов «СЭ».

У французской команды в первые 12 минут встречи отличились Ибраима Мбайе и Карлос Солер. Голы австрийского клуба забили Амади Камара на 15-й минуте и Отар Китеишвили на 43-й.

Перед стартом сезона в лиге 1 «ПСЖ» проведет еще один товарищеский матч — 10 августа команда Луиса Энрике сыграет против «Лейпцига». «Штурм» 11-го числа встретится с «Хартбергом» во 2-м туре чемпионата Австрии.