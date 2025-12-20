Кафанов рассказал, в какой момент Сафонов получил перелом руки
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, в какой момент голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов сломал руку в финале Межконтинентального кубка ФИФА против «Фламенго» (1:1; пенальти — 2:1).
Россиянин отразил четыре из пяти ударов в серии 11-метровых.
«Матвей получил травму в момент, когда парировал третий пробитый пенальти. После победы в финале Межконтинентального кубка он находится в очень хорошем психологическом состоянии, оно не может быть плохим после такого матча. Конечно, в такой момент хочется играть все больше, но, если учитывать, что сейчас у ПСЖ будет двухнедельный перерыв и есть время на восстановление, можно сказать, что это не самый плохой период, чтобы залечить травму», — приводит ТАСС слова Кафанова.
Межконтинентальный кубок ФИФА стал для Сафонова шестым завоеванным трофеем с «ПСЖ». До этого россиянин вместе с командой выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
В сезоне-2025/26 Сафонов принял участие в четырех матчах «ПСЖ», пропустил три гола и отыграл две встречи на ноль. В пятницу, 19 декабря парижский клуб объявил о том, что 26-летний россиянин пропустит от трех до четырех недель из-за перелома руки.
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3
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4
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5
|Марсель
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6
|Ренн
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7
|Монако
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8
|Страсбур
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9
|Тулуза
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10
|Лорьян
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11
|Париж
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12
|Брест
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13
|Анже
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14
|Гавр
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15
|Осер
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16
|Ницца
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17
|Труа
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18
|Ле Ман
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|Анже – Лилль
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|Ланс – Осер
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|Марсель – Страсбур
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|Ницца – Лорьян
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