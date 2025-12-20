Кафанов рассказал, в какой момент Сафонов получил перелом руки

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, в какой момент голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов сломал руку в финале Межконтинентального кубка ФИФА против «Фламенго» (1:1; пенальти — 2:1).

Россиянин отразил четыре из пяти ударов в серии 11-метровых.

«Матвей получил травму в момент, когда парировал третий пробитый пенальти. После победы в финале Межконтинентального кубка он находится в очень хорошем психологическом состоянии, оно не может быть плохим после такого матча. Конечно, в такой момент хочется играть все больше, но, если учитывать, что сейчас у ПСЖ будет двухнедельный перерыв и есть время на восстановление, можно сказать, что это не самый плохой период, чтобы залечить травму», — приводит ТАСС слова Кафанова.

Межконтинентальный кубок ФИФА стал для Сафонова шестым завоеванным трофеем с «ПСЖ». До этого россиянин вместе с командой выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

В сезоне-2025/26 Сафонов принял участие в четырех матчах «ПСЖ», пропустил три гола и отыграл две встречи на ноль. В пятницу, 19 декабря парижский клуб объявил о том, что 26-летний россиянин пропустит от трех до четырех недель из-за перелома руки.