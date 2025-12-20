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20 декабря 2025, 18:46

Кафанов рассказал, в какой момент Сафонов получил перелом руки

Матвей Сафонов отражает удар футболиста «Фламенго» Педро, который стал третьим в серии пенальти.
Фото Reuters

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, в какой момент голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов сломал руку в финале Межконтинентального кубка ФИФА против «Фламенго» (1:1; пенальти — 2:1).

Россиянин отразил четыре из пяти ударов в серии 11-метровых.

«Матвей получил травму в момент, когда парировал третий пробитый пенальти. После победы в финале Межконтинентального кубка он находится в очень хорошем психологическом состоянии, оно не может быть плохим после такого матча. Конечно, в такой момент хочется играть все больше, но, если учитывать, что сейчас у ПСЖ будет двухнедельный перерыв и есть время на восстановление, можно сказать, что это не самый плохой период, чтобы залечить травму», — приводит ТАСС слова Кафанова.

Межконтинентальный кубок ФИФА стал для Сафонова шестым завоеванным трофеем с «ПСЖ». До этого россиянин вместе с командой выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

В сезоне-2025/26 Сафонов принял участие в четырех матчах «ПСЖ», пропустил три гола и отыграл две встречи на ноль. В пятницу, 19 декабря парижский клуб объявил о том, что 26-летний россиянин пропустит от трех до четырех недель из-за перелома руки.

Матвей Сафонов.Как же так? Сафонов сломал руку в матче с «Фламенго», в котором совершил четыре сэйва

Источник: ТАСС
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Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Фламенго
Виталий Кафанов
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