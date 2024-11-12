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Кафанов о шансах Сафонова в «ПСЖ»: «Доннарумма много ошибается, кредит доверия к нему уменьшается»

Артем Белинин
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал конкуренцию Матвея Сафонова за места основного голкипера «ПСЖ».

— Вы давно общались с Сафоновым?

— Перед «Атлетико». Чувствует себя хорошо. Тренеры «ПСЖ» дали еще шанс Доннарумме, он заслужил. Но к Матвею у них нет претензий, всем довольны. Особенно игрой ногами. Доннарумма много ошибается в последних матчах, кредит доверия к нему уменьшается. Ситуация совсем не та, что в июле.

— Доннарумма виноват во втором мяче с «Атлетико»?

— Мог сыграть лучше и сделать больше.

— Сафонов стал лучше после перехода в «ПСЖ»?

— Он вырос. В начале было тяжело, сейчас чувствует себя комфортно. Раньше не спасал на тренировках, брал, что берется, теперь отрабатывает полностью. В этом плане прибавил в мастерстве.

— Как у него с французским?

— Учит.

— Есть ли у Сафонова проблемы с законом, которые мешают ему приехать в сборную?

— Я о них не слышал. Он говорил, что все в порядке.

— Если бы приехал Матвей — он был бы первым номером?

— Мы рассматривали такой вариант — на матч в Краснодаре на первый тайм планировали выпустить Матвея. На второй — Агкацева, но не в перерыве, а именно в начале второго тайма. Чтобы краснодарцы посмотрели на своих воспитанников.

25-летний Сафонов с лета выступает за «ПСЖ». Российский голкипер провел за парижан четыре матча во всех турнирах, пропустил два мяча и дважды отыграл на ноль.

Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Виталий Кафанов
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 11 9 2 0 33-10 29
2
 Монако 11 7 2 2 18-8 23
3
 Марсель 11 6 2 3 24-15 20
4
 Лилль 11 5 4 2 18-11 19
5
 Лион 11 5 3 3 18-15 18
6
 Ницца 11 4 5 2 21-11 17
7
 Реймс 11 5 2 4 19-15 17
8
 Ланс 11 4 5 2 12-9 17
9
 Осер 11 5 1 5 20-19 16
10
 Тулуза 11 4 3 4 13-11 15
11
 Страсбур 11 3 4 4 20-22 13
12
 Брест 11 4 1 6 14-19 13
13
 Ренн 11 3 2 6 13-18 11
14
 Нант 11 2 4 5 14-17 10
15
 Анже 11 2 4 5 13-20 10
16
 Сент-Этьен 11 3 1 7 10-25 10
17
 Гавр 11 3 0 8 8-23 9
18
 Монпелье 11 2 1 8 11-31 7
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22.11 21:00
Монако – Брест
 - : -
22.11 23:00
ПСЖ – Тулуза
 - : -
23.11 19:00
Ланс – Марсель
 - : -
23.11 21:00
Сент-Этьен – Монпелье
 - : -
23.11 23:00
Реймс – Лион
 - : -
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Лилль – Ренн
 - : -
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Осер – Анже
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