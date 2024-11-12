Кафанов о шансах Сафонова в «ПСЖ»: «Доннарумма много ошибается, кредит доверия к нему уменьшается»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал конкуренцию Матвея Сафонова за места основного голкипера «ПСЖ».

— Вы давно общались с Сафоновым?

— Перед «Атлетико». Чувствует себя хорошо. Тренеры «ПСЖ» дали еще шанс Доннарумме, он заслужил. Но к Матвею у них нет претензий, всем довольны. Особенно игрой ногами. Доннарумма много ошибается в последних матчах, кредит доверия к нему уменьшается. Ситуация совсем не та, что в июле.

— Доннарумма виноват во втором мяче с «Атлетико»?

— Мог сыграть лучше и сделать больше.

— Сафонов стал лучше после перехода в «ПСЖ»?

— Он вырос. В начале было тяжело, сейчас чувствует себя комфортно. Раньше не спасал на тренировках, брал, что берется, теперь отрабатывает полностью. В этом плане прибавил в мастерстве.

— Как у него с французским?

— Учит.

— Есть ли у Сафонова проблемы с законом, которые мешают ему приехать в сборную?

— Я о них не слышал. Он говорил, что все в порядке.

— Если бы приехал Матвей — он был бы первым номером?

— Мы рассматривали такой вариант — на матч в Краснодаре на первый тайм планировали выпустить Матвея. На второй — Агкацева, но не в перерыве, а именно в начале второго тайма. Чтобы краснодарцы посмотрели на своих воспитанников.

25-летний Сафонов с лета выступает за «ПСЖ». Российский голкипер провел за парижан четыре матча во всех турнирах, пропустил два мяча и дважды отыграл на ноль.