Кафанов — о Сафонове в «ПСЖ»: «Первое время старался не трогать Матвея, чтобы не отвлекать»
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос об общении с голкипером «ПСЖ» Матвеем Сафоновым.
— Удалось ли пообщаться с Сафоновым или Худяковым?
— Только сегодня вечером буду разговаривать.
— А за все время после переезда Матвея никак не коммуницировали?
— Первое время вообще старался его не трогать, чтобы не отвлекать. В любом случае вечером обсудим все, что было за последнее время, — сказал Кафанов «СЭ».
В июне Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 миллионов евро. 25-летний голкипер подписал с парижским клубом контракт до лета 2029 года. В следующем товарищеском матче «ПСЖ» 10 августа сыграет против «Лейпцига».
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|
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|0
|0
|0
|0
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|
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11
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|
12
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|0
|
13
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Сент-Этьен
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|16.08
|21:45
|
Гавр – ПСЖ
|- : -
|17.08
|18:00
|
Брест – Марсель
|- : -
|17.08
|20:00
|
Реймс – Лилль
|- : -
|17.08
|22:00
|
Монако – Сент-Этьен
|- : -
|18.08
|16:00
|
Осер – Ницца
|- : -
|18.08
|18:00
|
Анже – Ланс
|- : -
|18.08
|18:00
|
Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
|18:00
|
Тулуза – Нант
|- : -
|18.08
|21:45
|
Ренн – Лион
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