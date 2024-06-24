Кафанов отреагировал на сравнение Сафонова и Лунина
Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов прокомментировал сравнение российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова и украинца Андрея Лунина из «Реала».
«Неправильно так сравнивать. Лунин находится в «Реале» уже шесть лет. Он туда попал в 2018 году, когда ему было 19. И только сейчас дождался своего шанса и заставил о себе говорить. Думаю, у Матвея это случится раньше, адаптационный период пройдет быстрее. Он более зрелый вратарь, поэтому будет раньше готов побороться за роль первого голкипера. У него, помимо просто хороших качеств, есть еще и талант — такие люди быстрее приспосабливаются к новому уровню и требованиям», — цитирует Кафанова «РБ Спорт».
Лунин провел за «Реал» 48 матчей, пропустив 51 гол. 23 встречи за мадридский клуб украинец провел в прошлом сезоне, став на время основным вратарем команды.
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|И
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|О
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1
|ПСЖ
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2
|Монако
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Марсель
|0
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|0
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|0-0
|0
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9
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ренн
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Страсбур
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Анже
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Сент-Этьен
|0
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|0
|0-0
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|18.08
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Анже – Ланс
|- : -
|18.08
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Осер – Ницца
|- : -
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Брест – Марсель
|- : -
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Гавр – ПСЖ
|- : -
|18.08
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Монако – Сент-Этьен
|- : -
|18.08
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Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
|00:00
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Реймс – Лилль
|- : -
|18.08
|00:00
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Ренн – Лион
|- : -
|18.08
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Тулуза – Нант
|- : -