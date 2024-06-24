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Кафанов отреагировал на сравнение Сафонова и Лунина

Виктория Кравченко
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов прокомментировал сравнение российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова и украинца Андрея Лунина из «Реала».

«Неправильно так сравнивать. Лунин находится в «Реале» уже шесть лет. Он туда попал в 2018 году, когда ему было 19. И только сейчас дождался своего шанса и заставил о себе говорить. Думаю, у Матвея это случится раньше, адаптационный период пройдет быстрее. Он более зрелый вратарь, поэтому будет раньше готов побороться за роль первого голкипера. У него, помимо просто хороших качеств, есть еще и талант — такие люди быстрее приспосабливаются к новому уровню и требованиям», — цитирует Кафанова «РБ Спорт».

Лунин провел за «Реал» 48 матчей, пропустив 51 гол. 23 встречи за мадридский клуб украинец провел в прошлом сезоне, став на время основным вратарем команды.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-kafanov-lunin-uzhe-shest-let-v-reale-i-tol-ko-dozhdalsya-shansa-u-safonova-e-to-sluchitsya-ran-she/
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Кафанов считает, что Сафонов готов быть первым номером «ПСЖ»
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