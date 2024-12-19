Кафанов об игре Сафонова в матче с «Монако»: «Вышел уверенно!»

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов в комментарии для «СЭ» оценил игру голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 16-го тура чемпионата Франции против «Монако» (4:2).

«Выходить на замену всегда сложно, а в матче такого уровня — тем более! У вратаря мышцы холодные, без ударов, без подач. Не у всех получается войти в игру. Но Матвею надо отдать должное, вышел уверенно!» — сказал Кафанов «СЭ».

Сафонов появился на поле на 22-й минуте, заменив Джанлуиджи Доннарумму, которому разбили лицо. Итальянцу наложили 10 швов.