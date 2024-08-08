Издание RMC Sport оценило дебют Сафонова за «ПСЖ»

Французское издание RMC Sport прокомментировало дебют российского голкипера Матвея Сафонова в составе «ПСЖ». Россиянин сыграл в товарищеском матче против «Штурма» (2:2).

«Дебют Сафонова был сложным», — говорится в статье журналиста Матье Идиара по поводу матча.

В июне Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 миллионов евро. 25-летний голкипер подписал с парижским клубом контракт до лета 2029 года.

В следующем товарищеском матче «ПСЖ» 10 августа сыграет против «Лейпцига».