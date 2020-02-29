Эпидемия коронавируса затронула и чемпионат Франции по футболу. Как сообщает L'Equipe, был изменен протокол проведения матча лиги 1 между «ПСЖ» и «Дижоном».

В частности, перед игрой были отменены традиционные рукопожатия между игроками команд, также их не сопровождали на поле дети, которые обычно выводят футболистов на газон. После матча были отменены интервью в смешанной зоне, а на пресс-конференции журналистам запретили сидеть в первом ряду в зале.