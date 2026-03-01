«Мамма миа, ай да Сафонов!» Итальянский Sky Sport в восторге от российского вратаря «ПСЖ»

В матче 24-го тура чемпионата Франции, который состоялся 28 февраля, «ПСЖ» победил в гостях «Гавр» (1:0). Российский голкипер Матвей Сафонов вышел в стартовом составе парижан и провел всю встречу.

Игра транслировалась в Италии в прямом эфире на одном из каналов концерна Sky Sport — там пришли в восторг от эпизода с участием Сафонова, который случился на 54-й минуте, когда наш легионер парировал удар форварда Исса Сумаре.

«Мамма миа, ай да Сафонов! Какая классная реакция, он отбивает все. Понятно, почему с такой игрой он прочно закрепился в роли основного вратаря «ПСЖ». Матвей сейчас великолепен», — видео эпизода с таким восторженным комментарием выложено на сайте Sky Sport под заголовком «сумасшедший сейв Сафонова». Также издание отметило, что Матвей внес существенный вклад в победу «ПСЖ».

Парижане лидируют в Лиге 1, набрав 57 очков после 24 туров. В следующем туре они 6 марта примут «Монако», который идет седьмым с 37 очками.