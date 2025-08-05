Источник: Зидан возглавит сборную Франции после ухода Дешама в 2026-м

Новый главным тренером сборной Франции станет Зинедин Зидан, сообщает Defensa Central со ссылкой на журналиста Жильбера Брисбуа.

53-летний специалист заменит Дидье Дешама, который в январе объявил об уходе с поста в 2026 году. По данным источника, назначение Зидана является уже решенным вопросом.

Дешам тренировал сборную Франции с 2012 года. Под его руководством национальная команда выиграла чемпионат мира-2018 и Лигу наций-2020/21, а также выходила в финалы Евро-2016 и ЧМ-2022.

Зидан за тренерскую карьеру работал в «Реале» — с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021-й. Мадридский клуб под руководством француза дважды становился чемпионом Испании и трижды подряд выигрывал Лигу чемпионов.