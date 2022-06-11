Источник: Зидану разрешили совмещать работу в «ПСЖ» и сборной Франции

Зинедин Зидан достиг договоренности с руководством «ПСЖ» о предстоящем назначении на пост главного тренера команды. Он подпишет контракт на три года с возможностью совмещения должностей в клубе и в сборной Франции, если Зинедин получит назначение в национальную команду после чемпионата мира-2022, утверждает Mundo Deportivo.

Руководство «ПСЖ» уже сообщило нынешнему главному тренеру Маурисио Почеттино, что он больше не будет тренировать команду.

Под руководством аргентинского специалиста клуб выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

Зидан работал с «Реалом» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год. С «Мадридом» тренер выиграл 11 трофеев — в том числе взял Лигу чемпионов три раза подряд.