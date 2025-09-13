Источник: Зидан достиг договоренности о назначении в сборную Франции
Федерация футбола Франции достигла принципиального соглашения с Зинедином Зиданом о его назначении на пост главного тренера национальной команды, сообщает El Nacional.
Как и утверждалось ранее, 53-летний специалист сменит Дидье Дешама в сборной Франции после чемпионата мира 2026 года. Отмечается, что за время паузы в тренерской карьере Зидан отклонил целый ряд предложений от различных клубов, поскольку был настроен на работу только во французской национальной команде.
Последним и единственным местом работы в тренерской карьере Зидана был «Реал», который он возглавлял с 2016 по 2018 год и с 2019-го по 2021-й. Вместе со «сливочными» французский тренер трижды выигрывал Лигу чемпионов, по два раза — чемпионат Испании, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
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14
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15
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16
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17
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