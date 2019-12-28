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Источник: Жардим провел встречу с руководством «Монако». Специалист покинет клуб

19:58
Леонарду Жардим. Фото AFP
Леонарду Жардим. Фото AFP
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Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим провел встречу с руководством клуба, сообщает Monaco-Matin.

На встрече обсуждалось будущее 45-летнего португальского специалиста в клубе. Жардим с большой долей вероятности покинет «Монако». Ожидается, что 29 декабря он появится на базе клуба, чтобы попрощаться с футболистами.

«Монако» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионаты Франции. После 18-и матчей на счету команды 28 очков.

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