16 августа, 09:27

Источник: Забарный и Сафонов обсудили переход украинца в «ПСЖ»

Павел Лопатко
Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press

Российский вратарь Матвей Сафонов обсудил с украинским защитником Ильей Забарным его переход в «ПСЖ», сообщает Sport.fr.

По данным источника, в ходе разговора «некоторые жесты не остались незамеченными». При этом руководство французского клуба приняло меры предосторожности относительно ситуации, которую накаляют публикациями в СМИ.

Забарный сейчас полностью игнорирует Сафонова, российский вратарь оказался единственным игроком «ПСЖ», на которого украинец не подписался в соцсетях.

22-летний Забарный перешел в «ПСЖ» из «Борнмута» в августе 2025 года. Сумма трансфера составила 67 миллионов евро. Его контракт действует до 30 июня 2030 года.

26-летний Сафонов играет за «ПСЖ» с июля 2024 года. Он перешел из «Краснодара», сумма трансфера составила 20 миллионов евро. В составе французского клуба в сезоне-2024/25 он стал чемпионом Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
«Марсель» в большинстве проиграл «Ренну» на старте лиги 1

Доннарумма продолжает тренироваться в «ПСЖ»
