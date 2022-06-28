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Сегодня, 16:13

Источник: в «ПСЖ» больше не рассчитывают на Неймара

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Неймар может покинуть клуб в летнее трансферное окно, утверждает El Pais.

Представители парижского клуба уже связались с окружением бразильца и объявили, что клуб не рассчитывает на него в следующем сезоне.

Неймар может покинуть Париж из-за интервью президента футбольного клуба Нассера Аль-Хелаифи.

Комментируя возможный уход Неймара в летнее трансферное окно, глава «ПСЖ» заявил: «Мы ожидаем, что все игроки сделают гораздо больше, чем в прошлом сезоне. Намного больше! Все они должны выкладываться на 100%. На следующий сезон цель ясна: работать каждый день на 200%».

В минувшем сезоне Неймар провел за «ПСЖ» 28 матчей, в которых забил 13 голов и отдал восемь голевых передач.

30-летний бразилец выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В составе команды футболист стал четырехкратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны.

Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Неймар Сантос
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 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
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