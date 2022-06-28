Источник: в «ПСЖ» больше не рассчитывают на Неймара

Нападающий «ПСЖ» Неймар может покинуть клуб в летнее трансферное окно, утверждает El Pais.

Представители парижского клуба уже связались с окружением бразильца и объявили, что клуб не рассчитывает на него в следующем сезоне.

Неймар может покинуть Париж из-за интервью президента футбольного клуба Нассера Аль-Хелаифи.

Комментируя возможный уход Неймара в летнее трансферное окно, глава «ПСЖ» заявил: «Мы ожидаем, что все игроки сделают гораздо больше, чем в прошлом сезоне. Намного больше! Все они должны выкладываться на 100%. На следующий сезон цель ясна: работать каждый день на 200%».

В минувшем сезоне Неймар провел за «ПСЖ» 28 матчей, в которых забил 13 голов и отдал восемь голевых передач.

30-летний бразилец выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В составе команды футболист стал четырехкратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны.

Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.