Источник: в «ПСЖ» больше не рассчитывают на Неймара
Нападающий «ПСЖ» Неймар может покинуть клуб в летнее трансферное окно, утверждает El Pais.
Представители парижского клуба уже связались с окружением бразильца и объявили, что клуб не рассчитывает на него в следующем сезоне.
Неймар может покинуть Париж из-за интервью президента футбольного клуба Нассера Аль-Хелаифи.
Комментируя возможный уход Неймара в летнее трансферное окно, глава «ПСЖ» заявил: «Мы ожидаем, что все игроки сделают гораздо больше, чем в прошлом сезоне. Намного больше! Все они должны выкладываться на 100%. На следующий сезон цель ясна: работать каждый день на 200%».
В минувшем сезоне Неймар провел за «ПСЖ» 28 матчей, в которых забил 13 голов и отдал восемь голевых передач.
30-летний бразилец выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В составе команды футболист стал четырехкратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны.
Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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2
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3
|Монако
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4
|Ренн
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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7
|Ланс
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8
|Лион
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9
|Нант
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10
|Лилль
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11
|Брест
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12
|Реймс
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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20
|Осер
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Анже – Нант
|- : -
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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