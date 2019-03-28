Источник: Тухель продлил контракт с "ПСЖ"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель продлил контракт с клубом, утверждает Get French Football News. Новое соглашение с 45-летним немецким специалистом рассчитано до 2021 года. Красно-синие повысили тренеру заработную плату.

Тухель возглавляет "ПСЖ" с 14 мая 2018 года. Под его руководством парижане завоевали Суперкубок Франции. Красно-синие занимают 1-е место в турнирной таблице лиги 1, на 20 очков опережая "Лилль", располагающийся на второй строчке. При этом "ПСЖ" вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, не сумев пройти "Манчестер Юнайтед".

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