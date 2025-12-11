Источник: тренер «Страсбура» Росеньор не планирует покидать команду ради работы в Англии

Главный тренер «Страсбура» Лиам Росеньор не планирует покидать команду на фоне интереса со стороны «Фулхэма» и «Вулверхэмптона», сообщает L'Equipe со ссылкой на источник.

По данным источника, 41-летний англичанин доволен своим выбором и работой в «Страсбуре». На данном этапе его карьеры эта команда является для него отличным местом для экспериментов, чтобы научиться управлять перспективными молодыми игроками.

Росеньор работает в «Страсбуре» с июля 2024 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года. Под руководством английского тренера команда в 58 матчах одержала 29 побед, 12 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений.

«Страсбур» занимает восьмое место в таблице чемпионата Франции с 22 очками после 15 матчей. В Лиге конференций она лидирует с 10 очками после четырех игр общего этапа.