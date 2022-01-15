Источник сообщил, что Мбаппе начал переговоры с «ПСЖ» по новому контракту

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе начал переговоры с клубом о продлении контракта, сообщает The Telegraph. По информации источника, француз согласился заключить краткосрочное соглашение.

Нынешний договор 23-летнего форварда с «ПСЖ» истекает летом этого года. Ранее неоднократно сообщалось об интересе к Мбаппе со стороны «Реала» и желании самого форварда переехать в Мадрид.

В этом сезоне он провел за парижан во всех турнирах 25 матчей, забил 18 мячей и сделал 15 результативных передач.