Источник: Сафонов отказывается переезжать из Парижа

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов отказался покидать французский клуб, сообщает Le10sport.com.

По данным источника, на протяжении последних недель 26-летнему игроку предлагали несколько вариантов для перехода в другие клубы. Однако вратарь сразу отказался от идеи отъезда, так как ему очень нравится Париж. Его интеграция прошла хорошо, Сафонов стал учить французский язык.

Однако переход в другой клуб в летнее трансферное окно все же возможен, если Сафонов не согласится на роль запасного вратаря в сезоне-2025/26.

В сезоне-2024/25 Сафонов в 17 матчах пропустил 13 голов, в 7 встречах сыграл на ноль. Его контракт действует до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 20 миллионов евро.