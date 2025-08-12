Футбол
12 августа, 08:16

Источник: Сафонов отказывается переезжать из Парижа

Павел Лопатко
Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов отказался покидать французский клуб, сообщает Le10sport.com.

По данным источника, на протяжении последних недель 26-летнему игроку предлагали несколько вариантов для перехода в другие клубы. Однако вратарь сразу отказался от идеи отъезда, так как ему очень нравится Париж. Его интеграция прошла хорошо, Сафонов стал учить французский язык.

Однако переход в другой клуб в летнее трансферное окно все же возможен, если Сафонов не согласится на роль запасного вратаря в сезоне-2025/26.

Матвей Сафонов.Плюс одна проблема у Сафонова в «ПСЖ». Вслед за украинцем Забарным парижане купили топового французского голкипера

В сезоне-2024/25 Сафонов в 17 матчах пропустил 13 голов, в 7 встречах сыграл на ноль. Его контракт действует до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Источник: Le10sport.com
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
