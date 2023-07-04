Источник: «Реал» выкупил форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе
«Реал» выкупил французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает журналист Франсуа Галлардо.
По информации источника, сделка полностью закрыта. Мадридский клуб заплатил 224 + 56 миллионов евро.
В августе 2017 года «ПСЖ» арендовал Мбаппе у «Монако», а год спустя выкупил форварда за 180 миллионов евро.
Вместе с парижанами игрок пять раз становился чемпионом Франции, трижды выигрывал Кубок страны и по два раза становился обладателем Суперкубка страны и Кубка французской лиги. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» (212 голов).
В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2024 года.
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4
|Ренн
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5
|Лилль
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6
|Монако
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7
|Лион
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8
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9
|Ницца
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10
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11
|Реймс
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12
|Монпелье
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13
|Тулуза
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|0-0
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14
|Брест
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|0-0
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15
|Страсбур
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|0-0
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16
|Нант
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|0-0
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17
|Гавр
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18
|Метц
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Брест – Ланс
|- : -
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
|- : -
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
|- : -
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ПСЖ – Лорьян
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Ренн – Метц
|- : -
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Страсбур – Лион
|- : -
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