Источник: «ПСЖ» сделал запрос по Холанну из «Манчестер Сити»

«ПСЖ» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанну, сообщает TEAMtalk.

По информации источника, парижане направили конфиденциальный запрос в английский клуб с просьбой держать их в курсе любых изменений в положении 25-летнего норвежца. Однако сам футболист в настоящий момент не намерен покидать «Сити». Контракт Холанна с клубом рассчитан до лета 2034 года.

Особый интерес к ситуации проявляют «Реал» и «Барселона». Испанские гранды считают, что в соглашении норвежца есть пункт, позволяющий им приобрести игрока по доступной цене. Ранее появилась информация, что «Барселона» уже начала собирать средства на возможный трансфер, оцениваемый в районе 175 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Холанн провел 37 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и отдал 6 результативных передач. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 200 миллионов евро.