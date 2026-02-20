Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Франция

Источник: «ПСЖ» сделал запрос по Холанну из «Манчестер Сити»

Алина Савинова

«ПСЖ» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанну, сообщает TEAMtalk.

По информации источника, парижане направили конфиденциальный запрос в английский клуб с просьбой держать их в курсе любых изменений в положении 25-летнего норвежца. Однако сам футболист в настоящий момент не намерен покидать «Сити». Контракт Холанна с клубом рассчитан до лета 2034 года.

Особый интерес к ситуации проявляют «Реал» и «Барселона». Испанские гранды считают, что в соглашении норвежца есть пункт, позволяющий им приобрести игрока по доступной цене. Ранее появилась информация, что «Барселона» уже начала собирать средства на возможный трансфер, оцениваемый в районе 175 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Холанн провел 37 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и отдал 6 результативных передач. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 200 миллионов евро.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Эрлинг Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
«Почти до конца все будут думать, что я — главный злодей»: Медведев — о птицах на сетке и кино в стиле US Open
Жителям Прибалтики начали предлагать страхование жилья на случай войны
«Зенит» не смог договорится с Головиным, «Краснодар» — с Карраскалем, а ЦСКА нашел вингера за 12 млн. Главные трансферные слухи РПЛ
Axios сообщил о планах Уиткоффа и Кушнера посетить Москву и Киев в эти выходные
Нелюбова идет третьей после короткой программы в Токио, Трусова — четвертая
Представитель ЕК перепутал число санкционных пакетов против РФ на брифинге
Популярное видео
«Динамо» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«ПСЖ» частично погасил долг перед Килианом Мбаппе

«Марсель» проиграл «Бресту» в первом матче с новым тренером
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Лилль 3 2 1 0 5-2 7
2
 Монако 2 2 0 0 3-0 6
3
 Париж 2 1 1 0 3-0 4
4
 Лион 2 1 1 0 3-1 4
5
 Ренн 2 1 1 0 5-4 4
6
 Труа 2 1 1 0 2-1 4
7
 Ланс 2 1 0 1 6-4 3
8
 Марсель 2 1 0 1 4-2 3
9
 Анже 2 1 0 1 3-3 3
10
 Страсбур 2 1 0 1 2-5 3
11
 ПСЖ 2 0 2 0 4-4 2
12
 Брест 2 0 2 0 4-4 2
13
 Ле Ман 2 0 1 1 4-5 1
14
 Гавр 2 0 1 1 1-2 1
15
 Лорьян 2 0 1 1 1-2 1
16
 Тулуза 3 0 1 2 2-5 1
17
 Ницца 2 0 1 1 0-3 1
18
 Осер 2 0 0 2 3-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.09 21:45 Тулуза – Лилль 0 : 1
4.09 20:00 Лион – Осер - : -
4.09 21:45 ПСЖ – Монако - : -
5.09 18:15 Ланс – Лорьян - : -
5.09 21:45 Гавр – Брест - : -
5.09 21:45 Ницца – Ле Ман - : -
6.09 16:00 Труа – Страсбур - : -
6.09 18:15 Анже – Ренн - : -
6.09 21:45 Марсель – Париж - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эстебан Леполь
Эстебан Леполь

Ренн

 3
Луи Мафута
Луи Мафута

Ле Ман

 3
Флориан Товен
Флориан Товен

Ланс

 3
П
Себастиан Нанаси
Себастиан Нанаси

Страсбур

 2
Фабиан Руис
Фабиан Руис

ПСЖ

 2
Адриен Томассон
Адриен Томассон

Ренн

 2
И К Ж
Христ Макоссо
Христ Макоссо

Осер

 1 1 0
Джибриль Сидибе
Джибриль Сидибе

Ле Ман

 1 1 0
Самир Эль Мурабет
Самир Эль Мурабет

Страсбур

 1 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости