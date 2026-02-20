Источник: «ПСЖ» сделал запрос по Холанну из «Манчестер Сити»
«ПСЖ» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанну, сообщает TEAMtalk.
По информации источника, парижане направили конфиденциальный запрос в английский клуб с просьбой держать их в курсе любых изменений в положении 25-летнего норвежца. Однако сам футболист в настоящий момент не намерен покидать «Сити». Контракт Холанна с клубом рассчитан до лета 2034 года.
Особый интерес к ситуации проявляют «Реал» и «Барселона». Испанские гранды считают, что в соглашении норвежца есть пункт, позволяющий им приобрести игрока по доступной цене. Ранее появилась информация, что «Барселона» уже начала собирать средства на возможный трансфер, оцениваемый в районе 175 миллионов евро.
В сезоне-2025/26 Холанн провел 37 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и отдал 6 результативных передач. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 200 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Лилль
|3
|2
|1
|0
|5-2
|7
|
2
|Монако
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|
3
|Париж
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Лион
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Ренн
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Труа
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
7
|Ланс
|2
|1
|0
|1
|6-4
|3
|
8
|Марсель
|2
|1
|0
|1
|4-2
|3
|
9
|Анже
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
10
|Страсбур
|2
|1
|0
|1
|2-5
|3
|
11
|ПСЖ
|2
|0
|2
|0
|4-4
|2
|
12
|Брест
|2
|0
|2
|0
|4-4
|2
|
13
|Ле Ман
|2
|0
|1
|1
|4-5
|1
|
14
|Гавр
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
15
|Лорьян
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
16
|Тулуза
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|
17
|Ницца
|2
|0
|1
|1
|0-3
|1
|
18
|Осер
|2
|0
|0
|2
|3-8
|0
|3.09
|21:45
|Тулуза – Лилль
|0 : 1
|4.09
|20:00
|Лион – Осер
|- : -
|4.09
|21:45
|ПСЖ – Монако
|- : -
|5.09
|18:15
|Ланс – Лорьян
|- : -
|5.09
|21:45
|Гавр – Брест
|- : -
|5.09
|21:45
|Ницца – Ле Ман
|- : -
|6.09
|16:00
|Труа – Страсбур
|- : -
|6.09
|18:15
|Анже – Ренн
|- : -
|6.09
|21:45
|Марсель – Париж
|- : -
|Г
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|3
|
|
Луи Мафута
Ле Ман
|3
|
|
Флориан Товен
Ланс
|3
|П
|
|
Себастиан Нанаси
Страсбур
|2
|
|
Фабиан Руис
ПСЖ
|2
|
|
Адриен Томассон
Ренн
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Христ Макоссо
Осер
|1
|1
|0
|
|
Джибриль Сидибе
Ле Ман
|1
|1
|0
|
|
Самир Эль Мурабет
Страсбур
|1
|1
|0