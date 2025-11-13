Источник: «ПСЖ» разрешил Сафонову остаться в России на несколько дней
«ПСЖ» разрешил голкиперу Матвею Сафонову задержаться в России, чтобы провести несколько дней с семьей, сообщает Le Parisien.
12 ноября 26-летний голкипер провел на поле все 90 минут в BetBoom матче сборной России против Перу (1:1). Вратарь не примет участия в игре против Чили, которая пройдет 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.
В этом сезоне Сафонов не провел ни одного официального матча за парижский клуб.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|12
|8
|3
|1
|24-11
|27
|
2
|Марсель
|12
|8
|1
|3
|28-11
|25
|
3
|Ланс
|12
|8
|1
|3
|21-11
|25
|
4
|Страсбур
|12
|7
|1
|4
|24-16
|22
|
5
|Лилль
|12
|6
|2
|4
|23-15
|20
|
6
|Монако
|12
|6
|2
|4
|24-21
|20
|
7
|Лион
|12
|6
|2
|4
|18-15
|20
|
8
|Ренн
|12
|4
|6
|2
|19-17
|18
|
9
|Ницца
|12
|5
|2
|5
|17-18
|17
|
10
|Тулуза
|12
|4
|4
|4
|18-16
|16
|
11
|Париж
|12
|4
|2
|6
|18-21
|14
|
12
|Гавр
|12
|3
|5
|4
|13-17
|14
|
13
|Анже
|12
|3
|4
|5
|10-15
|13
|
14
|Метц
|12
|3
|2
|7
|12-27
|11
|
15
|Брест
|12
|2
|4
|6
|14-21
|10
|
16
|Нант
|12
|2
|4
|6
|11-18
|10
|
17
|Лорьян
|12
|2
|4
|6
|14-26
|10
|
18
|Осер
|12
|2
|1
|9
|7-19
|7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|21.11
|22:45
|Ницца – Марсель
|- : -
|22.11
|19:00
|Ланс – Страсбур
|- : -
|22.11
|21:00
|Ренн – Монако
|- : -
|22.11
|23:05
|ПСЖ – Гавр
|- : -
|23.11
|17:00
|Осер – Лион
|- : -
|23.11
|19:15
|Брест – Метц
|- : -
|23.11
|19:15
|Нант – Лорьян
|- : -
|23.11
|19:15
|Тулуза – Анже
|- : -
|23.11
|22:45
|Лилль – Париж
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Хоакин Паникелли
Страсбур
|9
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|8
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|8
|П
|
|6
|
|
Валентин Барко
Страсбур
|4
|
|
Илан Кеббаль
Париж
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Садибу Сане
Метц
|5
|2
|1
|
|
Махди Камара
Ренн
|10
|1
|3
|
|
Отавио
Париж
|10
|1
|3
Новости