Источник: «ПСЖ» разрешил Сафонову остаться в России на несколько дней

«ПСЖ» разрешил голкиперу Матвею Сафонову задержаться в России, чтобы провести несколько дней с семьей, сообщает Le Parisien.

12 ноября 26-летний голкипер провел на поле все 90 минут в BetBoom матче сборной России против Перу (1:1). Вратарь не примет участия в игре против Чили, которая пройдет 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.

В этом сезоне Сафонов не провел ни одного официального матча за парижский клуб.