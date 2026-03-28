Источник: «ПСЖ» не планирует расставаться с Кварацхелией

«ПСЖ» не планирует расставаться с вингером Хвичей Кварацхелией, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, 25-летнего грузина в парижском клубе считают одним из ключевых игроков и рассчитывают сохранить в составе.

Ранее сообщалось, что возможность трансфера футболиста летом 2026 года рассматривает «Арсенал».

Кварацхелия выступает за «ПСЖ» с января 2025 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро. В этом сезоне на счету вингера 37 матчей во всех турнирах, в которых он забил 12 голов и отдал 7 результативных передач.