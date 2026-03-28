Источник: «ПСЖ» не планирует расставаться с Кварацхелией
«ПСЖ» не планирует расставаться с вингером Хвичей Кварацхелией, сообщает инсайдер Николо Скира.
По информации источника, 25-летнего грузина в парижском клубе считают одним из ключевых игроков и рассчитывают сохранить в составе.
Ранее сообщалось, что возможность трансфера футболиста летом 2026 года рассматривает «Арсенал».
Кварацхелия выступает за «ПСЖ» с января 2025 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро. В этом сезоне на счету вингера 37 матчей во всех турнирах, в которых он забил 12 голов и отдал 7 результативных передач.
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1
|ПСЖ
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2
|Ланс
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3
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Монако
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|0
|0
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|0-0
|0
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8
|Страсбур
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Тулуза
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Париж
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ле Ман
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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34 тур
|22.08
|00:00
|Анже – Лилль
|- : -
|22.08
|00:00
|Гавр – Монако
|- : -
|22.08
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|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
|00:00
|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|00:00
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|00:00
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|00:00
|ПСЖ – Ренн
|- : -
|22.08
|00:00
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|00:00
|Труа – Париж
|- : -
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