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28 марта, 09:23

Источник: «ПСЖ» не планирует расставаться с Кварацхелией

Сергей Ярошенко
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

«ПСЖ» не планирует расставаться с вингером Хвичей Кварацхелией, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, 25-летнего грузина в парижском клубе считают одним из ключевых игроков и рассчитывают сохранить в составе.

Ранее сообщалось, что возможность трансфера футболиста летом 2026 года рассматривает «Арсенал».

Кварацхелия выступает за «ПСЖ» с января 2025 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро. В этом сезоне на счету вингера 37 матчей во всех турнирах, в которых он забил 12 голов и отдал 7 результативных передач.

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Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
17
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 00:00 Анже – Лилль - : -
22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
22.08 00:00 Марсель – Страсбур - : -
22.08 00:00 Ницца – Лорьян - : -
22.08 00:00 ПСЖ – Ренн - : -
22.08 00:00 Тулуза – Лион - : -
22.08 00:00 Труа – Париж - : -
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