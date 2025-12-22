22 декабря 2025, 17:20

Источник: «ПСЖ» хочет подписать пожизненный контракт с главным тренером Энрике

Анастасия Пилипенко

Руководство «ПСЖ» хочет заключить пожизненный контракт с главным тренером команды Луисом Энрике, сообщает газета AS.

Специалист возглавил парижский клуб летом 2023 года. Нынешнее соглашение с тренером рассчитано до 30 июня 2027 года.

Под руководством 55-летнего Энрике в 2025 году парижане завоевали шесть трофеев, выиграв Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок ФИФА, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

После 16 матчей «ПСЖ» набрал 36 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице Лиги 1.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике (тренер)
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 5 апреля
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 5 апреля
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Факел»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Факел»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Чайка»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Чайка»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 4 апреля
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 4 апреля
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Черноморец»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Черноморец»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
Александр Головин — про Монако, Россию, трофеи и CS c Дотой
Александр Головин — про Монако, Россию, трофеи и CS c Дотой
«Нефтехимик» — «Факел»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Факел»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сокол»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сокол»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Челябинск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Челябинск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Зенит»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Зенит»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Спартак»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Спартак»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Рубин»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Рубин»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
1
 ПСЖ 27 20 3 4 61-23 63
2
 Ланс 28 19 2 7 54-27 59
3
 Лилль 28 15 5 8 45-34 50
4
 Марсель 28 15 4 9 55-37 49
5
 Монако 28 15 4 9 49-39 49
6
 Лион 28 14 6 8 41-29 48
7
 Ренн 28 13 8 7 47-40 47
8
 Страсбур 28 12 7 9 46-34 43
9
 Лорьян 28 9 11 8 38-42 38
10
 Тулуза 28 10 7 11 39-35 37
11
 Брест 28 10 6 12 37-43 36
12
 Анже 28 9 6 13 24-37 33
13
 Париж 28 7 11 10 33-44 32
14
 Гавр 28 6 10 12 23-36 28
15
 Ницца 28 7 6 15 33-55 27
16
 Осер 28 5 8 15 23-37 23
17
 Нант 27 4 5 18 24-46 17
18
 Метц 28 4 5 19 26-60 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
10.04 20:00 Париж – Монако - : -
10.04 22:05 Марсель – Метц - : -
11.04 18:00 Ланс – ПСЖ - : -
11.04 20:00 Осер – Нант - : -
11.04 22:05 Ренн – Анже - : -
12.04 18:15 Брест – Страсбур - : -
12.04 18:15 Ницца – Гавр - : -
12.04 18:15 Тулуза – Лилль - : -
12.04 21:45 Лион – Лорьян - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Хоакин Паникелли
Хоакин Паникелли

Страсбур

 16
Эстебан Леполь
Эстебан Леполь

Ренн

 16
Мэйсон Гринвуд
Мэйсон Гринвуд

Марсель

 15
П
Людовик Айорк
Людовик Айорк

Брест

 8
Адриен Томассон
Адриен Томассон

Ланс

 8
Витор Феррейра Витинья
Витор Феррейра Витинья

ПСЖ

 7
И К Ж
Садибу Сане
Садибу Сане

Метц

 17 2 4
Исмаэль Дукуре
Исмаэль Дукуре

Страсбур

 21 2 3
Донован Леон
Донован Леон

Осер

 25 2 0
Вся статистика

