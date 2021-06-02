Источник: «ПСЖ» активировал опцию продления контракта с Почеттино

«ПСЖ» продлил контракт с главным тренером Маурисио Почеттино, активировав соответствующую опцию в его контракте, сообщает The Telegraph.

По данным британского издания, парижский клуб рассчитывает на продолжение сотрудничества с специалистом и хочет помешать его возвращению в «Тоттенхэм».

По информации Liberation, аргентинец сообщил руководству парижан о желании уйти. Клуб не хотел бы вновь менять тренера после того, как команду покинул Томас Тухель, ушедший в «Челси».

«ПСЖ» под руководством Почеттино в прошлом сезоне выиграл Кубок Франции в 14-й раз в своей истории, а также стал обладателем Суперкубка страны. В лиге 1 команда финишировала второй, уступив «Лиллю».

Парижане вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/2 финала, уступив «Манчестер Сити» (1:2, 0:2).