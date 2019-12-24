Источник: Полузащитник «Ниццы» прошлым летом отказался от перехода в «Спартак» с повышением зарплаты в 17 раз

Полузащитник «Ниццы» Адриен Тамез отказался от перехода в «Спартак», сообщает l'Equipe.

По сведениям издания, клуб был готов расстаться с 25-летним французом в 2018 году. Сам футболист мог зарабатывать 2 млн евро в год, что больше его нынешней зарплаты в 17 раз. Теперь Тамез готов покинуть клуб из-за недостаточной игровой практики.

В текущем сезоне Тамез провел 8 матчей в чемпионате Франции и забил один гол.