Источник: Покеттино подписал контракт с «ПСЖ»

Аргентинский тренер Маурисио Покеттино подписал контракт с «ПСЖ». Об этом сообщил журналист Sky Sports Фабрицио Романо в Twitter.

48-летний специалист сменит на посту Томаса Тухеля, который отправлен в отставку. За досрочное расторжение контракта он получит 6 миллионов евро.

?Напомним, Покеттино покинул «Тоттенхэм» в ноябре 2019 года. Вместе с командой из Лондона он выходил в финал Лиги чемпионов-2018/19, где уступил «Ливерпулю» (0:2).

«ПСЖ» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. В Лиге чемпионов парижане с первого места вышли в 1/8 финала, где сыграют с «Барселоной».