Источник: Паредес может вернуться в "Зенит"

Полузащитник "ПСЖ"​ Леандро Паредес может вернуться в Россию.

Как сообщает Le Parisien, ​агент 24-летнего аргентинца обсудил с руководством парижского клуба условия возможного трансфера. По информации источника, в "ПСЖ" разочарованы покупкой Паредеса.

Одним из вариантов продолжения карьеры хавбека является "Зенит", за который он выступал с 2017 по 2019 гг.

В январе 2019 года "ПСЖ" приобрел Паредеса у петербургского клуба за 40 миллионов евро. Действующий контракт футболиста рассчитан до 2023 года.

В сезоне 2018/19 Леандро Паредес провел 44 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.