Источник: одноклубника Головина ограбили на улице

Нападающего «Монако» Джорджа Иленихенью ограбили в городе Корбей-Эсон (Франция), сообщает Le Parisien.

По данным источника, грабители забрали у 18-летнего нигерийца ключи от автомобиля, телефон и обувь. На следующий день Иленихенья написал заявление в полицию. Правоохранители начали расследование инцидента.

Форвард в этом сезоне провел за «Монако» 14 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 голевой пас.