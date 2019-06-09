Источник: Неймар задумывается об уходе из "ПСЖ"

Нападающий "ПСЖ" Неймар на самом деле задумывался об уходе из клуба. Как сообщает Telefoot со ссылкой на источник, близкий к 27-летнему бразильцу, форвард несколько недель размышлял о возможном уходе из парижского клуба, когда восстанавливался после травмы.

По данным источника, новая травма игрока и возможный уход спортивного директора Антеро Энрике снова заставят Неймара задуматься о смене команды. Напомним, что контракт форварда с "ПСЖ" рассчитан до 2022 года. За два сезона в Париже он забил 51 мяч и сделал 29 голевых передач в 58 матчах.