Источник: Неймар потерял самообладание и устроил стычку с одноклубником

Нападающий «ПСЖ» Неймар устроил конфликт с одним из одноклубников на тренировке, сообщает L'Equipe. По данным источника, бразилец был очень раздосадован, что его возвращение в «Барселону» сорвалось. Поэтому нервозность свою Неймар проявил во время тренировок и устроил стычку с одним из партнеров по команде, но источник не называет, кто этот человек.

Напомним, что «ПСЖ» и «Барселона» не достигли договоренности по трансферу Неймара, который в 2017 году перебрался в Париж из Каталонии за 222 миллиона евро.