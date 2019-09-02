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Источник: Неймар потерял самообладание и устроил стычку с одноклубником

11:24
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Нападающий «ПСЖ» Неймар устроил конфликт с одним из одноклубников на тренировке, сообщает L'Equipe. По данным источника, бразилец был очень раздосадован, что его возвращение в «Барселону» сорвалось. Поэтому нервозность свою Неймар проявил во время тренировок и устроил стычку с одним из партнеров по команде, но источник не называет, кто этот человек.

Напомним, что «ПСЖ» и «Барселона» не достигли договоренности по трансферу Неймара, который в 2017 году перебрался в Париж из Каталонии за 222 миллиона евро.

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