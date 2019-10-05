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Источник: Неймар не вошел в число «приближенных» футболистов Тухеля

12:43
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Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель решил возродить практику одного из предыдущих тренеров команды — Лорана Блана. Как сообщает Le Parisien, Тухель намерен организовать группу приближенных футболистов. В нее, по данным источника, вошли Кильян Мбаппе, Тиагу Силва, Маркиньюс, Эдинсон Кавани и Марко Верратти. Неймар в этот состав не включен.

По задумке тренера эти футболисты должны дисциплинировать команду, транслировать тренерские идеи остальным игрокам. Так Тухель хочет добиться лучшей дисциплины и организации игры.

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