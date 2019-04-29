Федерация футбола Франции (ФФФ) может дисквалифицировать нападающего "ПСЖ" Неймара на пять матчей за инцидент после финала Кубка страны с "Ренном" (2:2, 5:6 – по пенальти), сообщает Foot Mercato.

Неймар после матча с "Ренном" ударил болельщика. 27-летний бразилец проходил мимо фаната на трибунах, остановился возле него и закрыл камеру на его телефоне, а после нанес удар рукой в подбородок.

По информации источника, Дисциплинарный комитет ФФФ обязан оценить произошедшие события на матче "Ренн" – "ПСЖ", если старший судья матча включил инцидент в свой отчет. Если же официальный представитель не включил момент с конфликтом между болельщиком и Неймаром, то ФФФ может расследовать конфликт через Комитет по этике.

Neymar met une pêche à un rennais pic.twitter.com/uXgU3R2l5Y – Claude vaillant (@vaillant92100) 27 апреля 2019 г.

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