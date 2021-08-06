Источник назвал номер, под которым Месси будет играть за «ПСЖ»

Бывший форвард «Барселоны» Лионель Месси будет выступать за «ПСЖ» под 19-м номером, сообщает Telefoot. По данным СМИ, договоренность о переходе аргентинца уже достигнута.

Ранее «Барселона» сообщила, что контракт с игроком не будет продлен. Футболист покинул клуб на правах свободного агента.

34-летний нападающий в прошлом сезоне провел 47 матчей за испанский клуб и забил 38 мячей при 14 голевых передачах.