Источник: «Нант» уволил главного тренера Комбуаре

«Нант» уволил главного тренера Антуана Комбуаре, сообщает AFP.

Официально клуб объявит об этом сегодня, 9 мая.

«Нант» не может выиграть в чемпионате Франции уже на протяжении 11 игр. Команда находится на 17-м месте в турнирной таблице лиги 1.

59-летний Комбуаре руководил «Нантом» с февраля 2021 года.