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Источник: Моуринью может сменить Тухеля в «ПСЖ»

13:41
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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Жозе Моуринью может возглавить «ПСЖ» вместо Томаса Тухеля, утверждает журналист Робин Байрнер в Twitter со ссылкой на Soccer Link.

Отмечается, что положение Тухеля в клубе не очень стабильное из-за неубедительного старта в сезоне. Во втором туре чемпионата Франции «ПСЖ» уступил «Ренну» со счетом 1:2, а в стартом матче чемпионата обыграл «Ним» — 3:0.

Последним клубом португальца был «Манчестер Юнайтед», из которого он был уволен в декабре 2018 года. Сейчас Моуринью работает экспертом на телевидении.

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