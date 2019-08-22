Источник: Моуринью может сменить Тухеля в «ПСЖ»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Жозе Моуринью может возглавить «ПСЖ» вместо Томаса Тухеля, утверждает журналист Робин Байрнер в Twitter со ссылкой на Soccer Link.

Отмечается, что положение Тухеля в клубе не очень стабильное из-за неубедительного старта в сезоне. Во втором туре чемпионата Франции «ПСЖ» уступил «Ренну» со счетом 1:2, а в стартом матче чемпионата обыграл «Ним» — 3:0.

Последним клубом португальца был «Манчестер Юнайтед», из которого он был уволен в декабре 2018 года. Сейчас Моуринью работает экспертом на телевидении.

Jose Mourinho has his eyes set on becoming the next #PSG boss after Thomas Tuchel, Soccer Link reports.



The German is already under pressure after an unconvincing start to the season. — Robin Bairner (@RBairner) August 22, 2019

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