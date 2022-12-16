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Сегодня, 17:55

Источник: Мбаппе жалел, что продлил контракт с «ПСЖ»

Иван Шитик
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе считал, что клуб не выполнил обещания, которые давал форварду при заключении нового контракта прошлым летом, сообщает The Telegraph.

В частности, «ПСЖ» обещал Килиану подписать центрального нападающего, чтобы Мбаппе не приходилось играть на этой позиции.

Источники сообщают, что Мбаппе жалел о продлении контракта с «ПСЖ».

Игрок сборной Франции был близок к переходу в «Реал» летом 2022 года. Однако в последний момент Мбаппе решил продлить контракт с парижанами.

Действующее соглашение 23-летнего футболиста с «ПСЖ» рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 160 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше французской лиги 1 Мбаппе провел 14 матчей, забив в них 12 голов и отдав 2 результативные передачи.

Сборная Франции сыграет против Аргентины в финале чемпионата мира-2022 в Катаре 18 декабря, начало — 18.00 мск.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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В «ПСЖ» оценили Мбаппе в 300 миллионов евро
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 13 2 0 43-9 41
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
10
 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
11
 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
12
 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
18
 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
19
 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
20
 Анже 15 2 2 11 15-34 8
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28.12 17:00
Аяччо – Анже
 - : -
28.12 17:00
Труа – Нант
 - : -
28.12 19:00
Осер – Монако
 - : -
28.12 21:00
Клермон Фут – Лилль
 - : -
28.12 23:00
Брест – Лион
 - : -
28.12 23:00
ПСЖ – Страсбур
 - : -
29.12 19:00
Лорьян – Монпелье
 - : -
29.12 21:00
Реймс – Ренн
 - : -
29.12 23:00
Марсель – Тулуза
 - : -
29.12 23:00
Ницца – Ланс
 - : -
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Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 12 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 10 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

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