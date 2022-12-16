Источник: Мбаппе жалел, что продлил контракт с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе считал, что клуб не выполнил обещания, которые давал форварду при заключении нового контракта прошлым летом, сообщает The Telegraph.

В частности, «ПСЖ» обещал Килиану подписать центрального нападающего, чтобы Мбаппе не приходилось играть на этой позиции.

Источники сообщают, что Мбаппе жалел о продлении контракта с «ПСЖ».

Игрок сборной Франции был близок к переходу в «Реал» летом 2022 года. Однако в последний момент Мбаппе решил продлить контракт с парижанами.

Действующее соглашение 23-летнего футболиста с «ПСЖ» рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 160 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше французской лиги 1 Мбаппе провел 14 матчей, забив в них 12 голов и отдав 2 результативные передачи.

Сборная Франции сыграет против Аргентины в финале чемпионата мира-2022 в Катаре 18 декабря, начало — 18.00 мск.