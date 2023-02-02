Источник: Мбаппе станет новым капитан сборной Франции

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе станет новым капитаном национальной команды, сообщает GFFN.

По информации издания в Федерации футбола Франции считают, что 24-летний игрок является лучшим кандидатом на эту позицию после ухода из сборной вратаря Уго Льориса.

На прошедшем чемпионате мира в Катаре 24-летний Мбаппе провел 7 матчей за сборную Франции, забил 8 голов и стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022.

Всего за национальную команду он сыграл в 66 встречах и забил 36 мячей.