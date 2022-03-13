Источник: Мбаппе подписал контракт с «Реалом» 30 января

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом», утверждает журналист Marca Рамон Альварес.

23-летний нападающий, который летом станет свободным агентом, подписал контракт с «Реалом» еще 30 января.

При подписании договора со стороны игрока присутствовал юрист, а со стороны «Реала» — гендиректор Хосе Санчес и вице-президент клуба по экономическим вопросам Педро Хименес.

От «Реала» зависит, когда о подписании контракта с Мбаппе будет объявлено официально. Футболист предпочел бы, чтобы это произошло по завершении сезона.

Отмечается, что нападающий получит от «Реала» получит подписной бонус в размере 60-80 миллионов евро. Зарплата Мбаппе по соглашению составит 25 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 25 мячей и отдал 14 результативных передач в 35 матчах за «ПСЖ».