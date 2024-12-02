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Источник: Мбаппе подал иск к «ПСЖ» из-за задолженности по зарплате

Алина Савинова
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе обратился в дисциплинарный комитет лиги 1 с жалобой на бывший клуб «ПСЖ» за неуплату зарплаты и бонусов, сообщает «Франс Пресс» со ссылкой на источник, близкий к организации.

Отмечается, что слушание по этому вопросу пройдет 11 декабря.

12 сентября юридический комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) встал на сторону Мбаппе в споре с «ПСЖ» и обязал парижан выплатить 25-летнему футболисту долг в размере 55 миллионов евро. Французский клуб отказался исполнять требование LFP и позднее подал апелляцию на это решение. Апелляционный суд LFP также отклонил запрос «ПСЖ», после чего аналогично поступил и исполнительный комитет Федерации футбола Франции (FFF), в который обращались парижане.

У красно-синих остаются возможности продолжить разбирательство через Национальный олимпийский комитет (НОК) Франции и административный суд.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2018 по 2024 год. Этим летом форвард перешел в «Реал», подписав контракт с испанской командой до 2029 года.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 13 10 3 0 37-11 33
2
 Марсель 13 8 2 3 29-17 26
3
 Монако 13 8 2 3 22-12 26
4
 Лилль 13 6 5 2 21-13 23
5
 Лион 13 6 4 3 23-17 22
6
 Ницца 13 5 5 3 24-16 20
7
 Ланс 13 5 5 3 15-12 20
8
 Осер 13 6 1 6 21-21 19
9
 Реймс 13 5 3 5 20-18 18
10
 Тулуза 13 5 3 5 15-14 18
11
 Брест 13 5 1 7 19-23 16
12
 Ренн 13 4 2 7 18-19 14
13
 Страсбур 13 3 4 6 22-27 13
14
 Анже 13 3 4 6 14-21 13
15
 Сент-Этьен 13 4 1 8 11-30 13
16
 Гавр 13 4 0 9 10-24 12
17
 Нант 13 2 5 6 15-20 11
18
 Монпелье 13 2 2 9 13-34 8
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Осер – ПСЖ
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Монако – Тулуза
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Ницца – Гавр
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7.12 23:00
Анже – Лион
 - : -
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Ланс – Монпелье
 - : -
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Нант – Ренн
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