Источник: Мбаппе подал иск к «ПСЖ» из-за задолженности по зарплате
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе обратился в дисциплинарный комитет лиги 1 с жалобой на бывший клуб «ПСЖ» за неуплату зарплаты и бонусов, сообщает «Франс Пресс» со ссылкой на источник, близкий к организации.
Отмечается, что слушание по этому вопросу пройдет 11 декабря.
12 сентября юридический комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) встал на сторону Мбаппе в споре с «ПСЖ» и обязал парижан выплатить 25-летнему футболисту долг в размере 55 миллионов евро. Французский клуб отказался исполнять требование LFP и позднее подал апелляцию на это решение. Апелляционный суд LFP также отклонил запрос «ПСЖ», после чего аналогично поступил и исполнительный комитет Федерации футбола Франции (FFF), в который обращались парижане.
У красно-синих остаются возможности продолжить разбирательство через Национальный олимпийский комитет (НОК) Франции и административный суд.
Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2018 по 2024 год. Этим летом форвард перешел в «Реал», подписав контракт с испанской командой до 2029 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|13
|10
|3
|0
|37-11
|33
|
2
|Марсель
|13
|8
|2
|3
|29-17
|26
|
3
|Монако
|13
|8
|2
|3
|22-12
|26
|
4
|Лилль
|13
|6
|5
|2
|21-13
|23
|
5
|Лион
|13
|6
|4
|3
|23-17
|22
|
6
|Ницца
|13
|5
|5
|3
|24-16
|20
|
7
|Ланс
|13
|5
|5
|3
|15-12
|20
|
8
|Осер
|13
|6
|1
|6
|21-21
|19
|
9
|Реймс
|13
|5
|3
|5
|20-18
|18
|
10
|Тулуза
|13
|5
|3
|5
|15-14
|18
|
11
|Брест
|13
|5
|1
|7
|19-23
|16
|
12
|Ренн
|13
|4
|2
|7
|18-19
|14
|
13
|Страсбур
|13
|3
|4
|6
|22-27
|13
|
14
|Анже
|13
|3
|4
|6
|14-21
|13
|
15
|Сент-Этьен
|13
|4
|1
|8
|11-30
|13
|
16
|Гавр
|13
|4
|0
|9
|10-24
|12
|
17
|Нант
|13
|2
|5
|6
|15-20
|11
|
18
|Монпелье
|13
|2
|2
|9
|13-34
|8
|6.12
|21:00
|
Лилль – Брест
|- : -
|6.12
|23:00
|
Осер – ПСЖ
|- : -
|7.12
|19:00
|
Монако – Тулуза
|- : -
|7.12
|21:00
|
Ницца – Гавр
|- : -
|7.12
|23:00
|
Анже – Лион
|- : -
|8.12
|17:00
|
Ланс – Монпелье
|- : -
|8.12
|19:00
|
Нант – Ренн
|- : -
|8.12
|19:00
|
Страсбур – Реймс
|- : -
|8.12
|22:45
|
Сент-Этьен – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|10
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|9
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|9
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Марко Асенсио
ПСЖ
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|10
|1
|0
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|9
|1
|3
|
|
Матье Кафаро
Сент-Этьен
|12
|1
|3